Nel 2020 la Germania ha già ottenuto dei record di produzione per le fonti rinnovabili in generale e per l’eolico in particolare.

Come informa l’istituto Fraunhofer ISE, a febbraio le energie pulite in Germania per la prima volta hanno superato il 60% della produzione elettrica netta mensile come evidenzia il grafico sotto (in tedesco; il termine Erneuerbare si riferisce alle fonti rinnovabili).

Più in dettaglio, l’eolico è letteralmente esploso grazie alle eccezionali condizioni di ventosità, generando ben 20,8 TWh pari al 45% dell’intero mix elettrico tedesco dello scorso mese.

Ricordiamo che la Germania nel 2019 ha generato il 46% circa dell’energia elettrica da rinnovabili (40% nel 2018) con l’eolico al primo posto con 127 TWh complessivi, equivalenti al 25% dell’output elettrico nazionale netto.

