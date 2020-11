Non si può utilizzare il Superbonus del 110% per sostituire delle vetrate con pareti in muratura.

Questo, in sintesi, il parere dell’Agenzia delle entrate nel rispondere al quesito di un contribuente, che intende avviare i lavori per rifare le pareti esterne di un immobile (sito all’interno di un condominio e con accesso anche da un cancello indipendente), pareti costituite in prevalenza da vetrate “non rimuovibili e che non possono essere aperte”.

L’istante vorrebbe sostituire tali vetrate con una parete in muratura e conseguente isolamento termico delle superfici verticali; l’intervento farebbe fare un salto di almeno due classi energetiche all’immobile.

Così nel rilevare che non esiste una precisa definizione di “pareti opache”, si chiede se l’intervento possa rientrare tra le opere di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, ai sensi dell’art. 119 del decreto Rilancio.

Tuttavia, si legge nella risposta delle Entrate (corsivo e neretti nostri), “stante l’esplicito richiamo, contenuto nel citato articolo 119, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 34 del 2020, esclusivamente alle ‘superfici opache verticali, orizzontali e inclinate’ – e non anche ad altri elementi costituenti l’involucro edilizio – si ritiene che le spese sostenute per l’intervento descritto nell’istanza, di sostituzione della parete verticale dell’immobile costituita da vetrate con una parete isolante, non rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione [del Superbonus al 110%]”.

