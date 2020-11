Titolo: Superbonus – sostituzione delle pareti esterne dell’immobile, costituite in prevalenza da vetrate, con una parete in muratura – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

L’Agenzia delle entrate spiega perchè, ai sensi del decreto Rilancio, non si può utilizzare il Superbonus del 110% per sostituire delle vetrate (fisse e non apribili) con pareti isolanti in muratura, anche se l’intervento comporta un miglioramento di almeno due classi energetiche.

Autore: Agenzia delle entrate

Data: novembre 2020

Pagine: 4

Il documento è collegato all’articolo: Il Superbonus non vale per sostituire una vetrata con una parete isolante

