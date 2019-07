La campagna “A tutto Sole” di Legambiente e Sungevity per l’autoproduzione di energia da solare. Impianti da 2 a 6 kWp. Come aderire.

Per favorire lo sviluppo dell’autoproduzione da fonti rinnovabili e il risparmio in bolletta Legambiente e Sungevity hanno lanciato a giugno “A tutto Sole”, una campagna per l’autoproduzione di energia da solare.

L’iniziativa è rivolta alle utenze domestiche, piccole medie imprese, alberghi, stabilimenti balneari, condomini.

Questi utenti potranno accedere a impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di ottime prestazioni a condizioni favorevoli, approfittando anche di incentivi resi disponibili dallo Stato, come la detrazione fiscale del 50%, lo scambio sul posto e il ritiro dedicato.

Legambiente e Sungevity si sono unite con l’obiettivo non solo di stimolare la diffusione del solare fotovoltaico attraverso il Gruppo d’Acquisto Nazionale (GAN) di impianti solari fotovoltaici in grado di trasformare gli utenti in produttori di energia, ma anche per chiedere al Governo di approvare al più presto la legge di recepimento della Direttiva europea 2018/2011 con la quale sono stati definiti i principi e le regole per le comunità energetiche e i prosumer (produttori-consumatori) di energia da fonti rinnovabili.

Si stima che un prosumer, ovvero un produttore-consumatore di energia rinnovabile, può beneficiare di risparmi del 30-40% sul costo dell’energia rispetto alle tariffe medie nazionali.

Aderire al Gruppo di Acquisto Nazionale di impianti fotovoltaici, “A Tutto Sole”, è semplice e gratuito. Basterà andare sulla pagina web del sito www.comunirinnovabili.it e seguire le istruzioni.

Dopo l’adesione, i tecnici di Sungevity potranno eseguire una valutazione di fattibilità gratuita dell’installazione, configurare il miglior impianto calibrato sugli specifici fabbisogni, calcolare la producibilità e il piano di rientro dell’investimento.

Cinque le configurazioni possibili, da 2 a 6 kWp, a prezzi variabili in base alla tecnologia scelta e alla possibilità di associare all’impianto un accumulatore di energia per essere autosufficienti e rinnovabili.

Grazie al Gruppo di Acquisto l’impianto solare è accessibile a condizioni particolarmente vantaggiose con prezzi a partire da 3.850 euro, Iva inclusa. L’installazione viene effettuata da una rete di professionisti certificati su tutto il territorio nazionale e viene garantita per 5 anni.

