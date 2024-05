La geotermia urbana per lo sfruttamento delle falde acquifere di Milano

Milano è una città nata sull’acqua, dunque l’idea è di convertire parte dell’impiego di acqua a fini energetici.

Per questo sarebbe utile sfruttare le falde acquifere di Milano per lo sviluppo di nuove pompe di calore geotermiche per il riscaldamento efficiente degli edifici nuovi ed esistenti.

Questo l’obiettivo dell’accordo siglato dal Comune di Milano, dalla Città Metropolitana, Musa (Multilayered Urban Sustainability Action) e l’Università degli Studi Milano-Bicocca.

A parlarcene è il professor Giovanni Crosta, Docente ordinario di “Geologia applicata” presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, uno dei principali sostenitori del progetto.

La video intervista (durata: 18 minuti):