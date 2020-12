Un modello normativo capace di superare le criticità del sistema italiano e semplificare le regole per gli investimenti di soggetti privati sul territorio nazionale, questa la richiesta che ha portato un gruppo di 25 aziende con una pipeline da 15-20 GW di solare in Italia entro il 2030, a coalizzarsi in un’ “Alleanza per il fotovoltaico in Italia”.

Nella nota stampa diffusa, premessa la strategicità del fotovoltaico nel contesto attuale, l’Alleanza denuncia la necessità di “semplificare in tempi ragionevoli l’iter autorizzativo, superare in maniera definitiva la dicotomia tra legislazione centrale e legislazione regionale e creare valore economico e sociale nei territori interessati.”

Questo obiettivo -si sottolinea – è in grado di consentire un deciso sviluppo delle energie rinnovabili da fonte solare “senza ricorrere ad alcun contributo economico, incentivo o finanziamento”.

Per rendere concrete le proprie proposte di modifica normativa, l’Alleanza punta a un dialogo costruttivo con i decisori politici e con le associazioni di categoria con cui vi è comunanza di obiettivi, a vantaggio della ripresa economica e dello sviluppo del sistema Paese.

Secondo Eurofound, l’agenzia dell’UE per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro – spiega il comunicato – il potenziale di sviluppo economico, occupazionale e ambientale legato al tema del fotovoltaico è elevato: al 2030 la transizione energetica inciderà sul PIL italiano per lo 0,8% (poco sotto la media europea che si attesta sull’1,1%) al netto del gettito fiscale e delle royalties, senza conseguenze negative sul debito pubblico e sulle previsioni del prezzo dell’elettricità. Allo stesso tempo, la transizione energetica avrebbe un forte impatto positivo sul livello di occupazione nel nostro Paese, generando un aumento dello 0,5% del PIL, perfettamente in linea con la media europea.

