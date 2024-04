Efficienza energetica, online il nuovo portale Ue con tutte le informazioni sui prodotti

Un portale web con tutti i dati sull’efficienza energetica degli elettrodomestici e un regolamento per garantire la qualità delle informazioni online che riguardano i prodotti con etichetta energetica, come lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie.

Sono le due novità in tema di progettazione ecocompatibile annunciate il 2 aprile dalla Commissione europea.

“Promuovendo lo sviluppo e l’adozione sul mercato di prodotti efficienti dal punto di vista energetico, più durevoli e riparabili, queste politiche aiutano i consumatori a risparmiare denaro, riducendo al tempo stesso i costi per i produttori”, ha dichiarato la commissaria Ue all’Energia, Kadri Simson.

Il nuovo portale web sui prodotti ad alta efficienza energetica, spiega Bruxelles in una nota, renderà più semplice per i cittadini dell’Ue trovare informazioni sulle prestazioni energetiche degli elettrodomestici, sulle norme di progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura.

Il portale, inoltre, fornisce a produttori, importatori e rivenditori informazioni mirate per contribuire a rispettare le norme, compresa la registrazione dei prodotti nel Registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica (European Product Registry for Energy Labelling, EPREL).

È un database a livello Ue, a disposizione dei consumatori dal 2022, che consente di effettuare ricerche tra più di un milione e mezzo di prodotti presenti sul mercato europeo.

Le nuove norme di attuazione sull’EPREL (regolamento di esecuzione Ue/2024/994) mirano a garantire la qualità, l’affidabilità e l’utilità delle informazioni fornite ai consumatori e alle autorità pubbliche tramite la banca dati, dove tutti i prodotti etichettati energetici devono essere registrati dai fornitori quando immessi sul mercato.

In particolare, evidenzia la Commissione, i fornitori saranno tenuti a dimostrare la propria identità e il proprio stabilimento nell’Ue utilizzando l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari dell’Ue (eIDAS), per garantire la legittimità e la tracciabilità delle informazioni trasmesse ai consumatori.

Le norme poi aiuteranno i rivenditori a garantire che i prodotti con etichetta energetica che vendono online o nei negozi siano correttamente registrati ed etichettati, a vantaggio dei consumatori.

Infine, Bruxelles sottolinea che dal rapporto “Ecodesign Impact Accounting Overview Report 2023” emerge che i requisiti minimi dell’Ue e le informazioni ai consumatori tramite l’etichetta energetica siano stati un importante stimolo per i produttori a innovare e rendere i prodotti più efficienti. Si stima che ogni famiglia abbia risparmiato in media 290 euro nel 2022, una cifra destinata ad aumentare fino a 475 euro all’anno per famiglia nel 2030 rispetto a uno scenario senza progettazione ecocompatibile ed etichettatura.

