Con il supporto del progetto europeo FEASIBLE, a Parma si mette gratuitamente a disposizione dei cittadini una squadra di esperti che li dovrà aiutare a scegliere il percorso migliore per riqualificare energeticamente il proprio condominio.

Lodevole iniziativa del Comune di Parma e di ATES (Agenzia Territoriale Energia Sostenibilità) se verrà sviluppata in modo pragmatico e sufficientamente capillare. Peraltro anche proponibile in altre aree del nostre paese, valorizzando il ruolo delle agenzie territoriali per l’energia e l’ambiente.

Esperti affiancheranno amministratori di condominio e condòmini per valutare insieme le soluzioni energetiche migliori da adottare, garantendo loro un percorso trasparente ed affidabile che comprende: l’analisi dei lavori necessari, l’indicazione dei criteri con cui scegliere l’impresa a cui affidare i lavori, le informazioni per usufruire dei bonus/incentivi senza rischiare di incorrere in errori.

L’iniziativa, “100 condomini per il clima” (brochure -pdf), punta a far risparmiare sulle bollette e aumentare il comfort dell’abitazione.

A questo scopo gli esperti ATES valuteranno le condizioni tecnico-economiche per usufruire del superbonus 110% o di altri incentivi e agevolazioni, per interventi che prevedano il capotto termico, la riqualificazione degli infissi e l’installazione di sistemi di riscaldamento/raffrescamento di ultima generazione.

Per i cittadini di Parma, Sissa-Trecasali, San Secondo e Fornovo, i contatti sono: Sportello Energia & Condomini (c/o il DUC largo Torello de Strada 11/a) – www.atesparma.it



tel. 0521/922194 – e-mail: sportelloenergia@atesparma.it

Potrebbe interessarti anche: