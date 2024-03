EDP Renewables e Vestas promuovono borse di studio per la manutenzione dei parchi eolici

EDP Renewables, azienda globale attiva nello sviluppo delle energie rinnovabili, e Vestas, azienda leader nella produzione, installazione e manutenzione di turbine eoliche, hanno lanciato una nuova edizione di “Keep It Local”, un programma formativo che ha lo scopo di aumentare l’accesso alla formazione specializzata necessaria per lavorare nel settore delle energie rinnovabili.

L’iniziativa prevede l’assegnazione di 20 borse di studio a giovani residenti in aree rurali vicine ai parchi eolici di EDP Renewables (EDPR), nelle regioni Campania, Lazio, Puglia, Basilicata e Sicilia, incoraggiandoli a perseguire opportunità di lavoro prossime ai loro territori d’origine.

I 20 candidati selezionati (18-30 anni) seguiranno un corso di 200 ore, tenuto da ELIS, per apprendere il mestiere di Tecnico di manutenzione di parchi eolici.

Il corso prevede una formazione sia teorica sia pratica, con lezioni online (teoria) per tre settimane e sessioni di persona (pratica) per due settimane a Roma, oltre a due giorni di formazione pratica presso un parco eolico.

Inoltre, EDPR e Vestas si impegnano a prendere in considerazione i profili dei vincitori delle borse di studio per proposte di lavoro nel settore Operation and Maintenance.

Con una capacità installata di oltre 400 MW, l’Italia è un mercato chiave per EDP Renewables in Europa. L’azienda è entrata nel mercato italiano nel 2010 e ha iniziato a operare nel 2012. Con sede a Milano e oltre 60 dipendenti, EDPR ha progetti distribuiti in regioni come Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia, rinomate per le loro condizioni climatiche ottimali per i progetti di energia pulita.

Le domande vanno presentate dal 26 marzo al 24 aprile 2024. Il corso inizierà il 6 maggio e terminerà il 12 giugno 2024.

Per informazioni: Keep It Local