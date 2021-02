Sul sito web di Enea, nella sezione dedicata alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, è attivo un nuovo servizio di chatbot (assistente virtuale) per ottenere assistenza su Ecobonus e Superbonus 110%.

Virgilio, questo il nome del nuovo assistente virtuale, è pronto a rispondere in tempo reale alle domande degli utenti, guidandoli verso le informazioni più utili per quanto riguarda gli incentivi fiscali in edilizia.

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

Potrebbe interessarti anche: