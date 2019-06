Il chiarimento delle Entrate sui requisiti per accedere allo sgravio fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici..

Per godere delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici è necessario che l’immobile abbia certe caratteristiche. Oltre ad essere esistenti, accatastati o in fase di accatastamento, per essere incentivati con l’Ecobonus, gli edifici devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.

Chiarimenti in tal senso sono contenuti nell’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla compilazione della dichiarazione dei redditi (allegato in basso).

In particolare, si precisa, la condizione che ci sia già una caldaia o un altro sistema di riscaldamento è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

Per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal DLGS n. 311 del 2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica (Risoluzione 12.08.2009 n. 215).

Infine, se l’intervento prevede l’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un edificio in cui solo alcuni appartamenti sono già dotati di impianto di riscaldamento, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta ma deve essere limitata alla spesa riferibile alle unità immobiliari nelle quali l’impianto era già presente; per individuare la quota della spesa detraibile, deve essere utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 3.4).

