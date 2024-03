Come sono andate le rinnovabili nel 2023, tra record e dominio cinese

Nel 2023 la capacità cumulativa globale nelle fonti rinnovabili ha raggiunto 3.870 GW, in crescita del 13,9% sul 2022. La fetta maggiore (37%, 1.419 GW totali) appartiene al solare.

Lo scorso anno, infatti, si sono aggiunti 473 GW di potenza da rinnovabili in tutto il mondo, quasi interamente (98%) da due sole fonti, fotovoltaico ed eolico con rispettivamente 346 GW e 116 GW.

Le rinnovabili, idroelettrico compreso, hanno rappresentato l’86% della nuova capacità di generazione elettrica realizzata nel 2023.

Questi i dati salienti delle statistiche pubblicate oggi dall’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena), Renewable Capacity Statistics 2024 (link in basso).

La crescita delle energie verdi, osserva però l’Irena in una nota, è distribuita in modo non uniforme in tutto il mondo, indicando una tendenza lontana dall’obiettivo di triplicare l’energia rinnovabile entro il 2030.

L’espansione delle rinnovabili, infatti, è stata guidata ancora una volta dall’Asia con una quota del 69% (327,8 GW); la Cina è largamente in testa (297,6 GW).

Ciò riflette un evidente divario con altre regioni, lasciando indietro la stragrande maggioranza dei paesi in via di sviluppo. Secondo il direttore generale dell’Irena, Francesco La Camera, “i dati servono anche come segnale rivelatore che i progressi non si stanno muovendo abbastanza velocemente da aggiungere i 7,2 TW richiesti di energia rinnovabile entro i prossimi sette anni, in conformità con lo Scenario 1.5°C World Energy Transitions Outlook dell’Irena”.

Tale scenario, prosegue la nota, raccomanda un massiccio aumento dei finanziamenti e una forte collaborazione internazionale per accelerare la transizione energetica, ponendo i paesi in via di sviluppo come priorità chiave. Sono necessari investimenti nelle reti elettriche, nella generazione, nella flessibilità e nello stoccaggio elettrico.

Tra i dati più rilevanti del 2023 che emergono dal documento:

il solare fotovoltaico è aumentato di 345,5 GW e la sola Cina ha aggiunto 216,9 GW;

è aumentato di e la sola Cina ha aggiunto 216,9 GW; l’ idroelettrico ha toccato 1.270 GW, con un’espansione inferiore rispetto agli ultimi anni; Australia, Cina, Colombia e Nigeria hanno aggiunto più di 0,5 GW ciascuna;

ha toccato 1.270 GW, con un’espansione inferiore rispetto agli ultimi anni; Australia, Cina, Colombia e Nigeria hanno aggiunto più di 0,5 GW ciascuna; l’ eolico è cresciuto a un ritmo maggiore del 13%, arrivando a una capacità cumulativa di 1.017 GW con un’espansione dominata da Cina e Stati Uniti;

è cresciuto a un ritmo maggiore del 13%, arrivando a una capacità cumulativa di 1.017 GW con un’espansione dominata da Cina e Stati Uniti; la capacità della generazione elettrica off-grid – nelle regioni al di fuori di Europa, Nord America ed Eurasia – è cresciuta del 4,6%, raggiungendo 12,7 GW, dominata dal solare off-grid (5 GW totali a fine 2023).

Il seguente documento è riservato agli abbonati a QualEnergia.it PRO:

Prova gratis il servizio per 10 giorni o abbonati subito a QualEnergia.it PRO