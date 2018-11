Contributi a fondo perduto fino all'80%. Domande entro il 26 novembre 2018.

La Regione Puglia ha aperto un bando da 50mila euro per acquisto e installazione da parte di privati e condomìni di punti di ricarica domestica per veicoli elettrici alimentati da fonte rinnovabile (determina in allegato in basso).

Il contributo previsto è a fondo perduto ed è pari all’80% dell’intervento da finanziare, per un importo massimo di 1.500 euro.

Le domande possono essere inoltrate alla Regione Puglia fino alle ore 13 del 26 novembre 2018 e saranno valutate da una commissione interna secondo i criteri stabiliti nell’avviso.

Questo intervento per la ricarica dei veicoli elettrici alimentati da fonte rinnovabile completa quanto già fatto per la ricarica dei veicoli elettrici (delibera n. 448/2017) e che vede la partecipazione dei Comuni di Lecce, Foggia, Taranto ed Andria, oltre che quella della Città Metropolitana di Bari.

Il Piano – ricorda una nota della Regione – aveva previsto interventi di installazione di punti di ricarica sia in aree pubbliche che private, con un finanziamento complessivo di € 3.275.298,14, di cui € 1.637.649,07 cofinanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che potrà essere attivato solo dopo la sottoscrizione della convenzione tra la Regione e lo stesso Ministero.

