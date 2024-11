Clerici e MyGreenEnergy, una collaborazione per creare comunità energetiche rinnovabili

Clerici, azienda attiva nella distribuzione di prodotti idrotermosanitari e arredobagno, e MyGreenEnergy, piattaforma digitale sviluppata da Weproject per la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), hanno annunciato una partnership strategica volta a sostenere l’utilizzo di energia fotovoltaica.

La collaborazione tra le due realtà bresciane unisce il know-how e l’esperienza commerciale di Clerici con le competenze specialistiche di Weproject: Clerici – che di recente ha ampliato la propria offerta anche al settore fotovoltaico – metterà a disposizione la sua rete di oltre 125 punti vendita diffusi nel Nord e Centro Italia e una vasta gamma di prodotti per l’energia solare, facilitando la realizzazione di impianti fotovoltaici sia in ambito residenziale che industriale.

MyGreenEnergy offrirà una piattaforma digitale intuitiva che consente agli utenti di richiedere preventivi e servizi in modo semplice e diretto, supportando famiglie, aziende e comunità nel percorso verso l’autonomia energetica.

Si tratta del primo passo di una collaborazione che apre nuove opportunità, come l’idea di creare una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sia a livello locale che nazionale.

“Il nostro obiettivo,” spiega Paolo Clerici, Presidente di Clerici, “è rendere l’energia solare accessibile a tutti, offrendo soluzioni su misura e affidabili attraverso la nascita di Comunità Energetiche Rinnovabili. L’accordo è un passo significativo verso un modello che veda l’energia pulita come un’opportunità per cittadini e imprese, riducendo drasticamente i costi. Inoltre, il fatto che entrambe le nostre aziende abbiano radici bresciane facilita la creazione di sinergie. Questa unità di valori e territorio ci permette di unire le nostre esperienze e risorse per costruire insieme un’offerta scalabile, incentivando un dialogo costruttivo verso soluzioni sempre più innovative e sostenibili”.

“Siamo orgogliosi di avere Clerici come partner – sottolinea Ilaria Bresciani, partner di We Project – non solo per la lunga storia dell’azienda, ma anche perché condivide pienamente la nostra visione e i nostri valori di benessere ambientale e promozione di un’energia pulita e rinnovabile, che rispecchiano perfettamente l’etica su cui si fonda la nostra piattaforma. La collaborazione è un passo significativo che non solo rafforza i servizi di MyGreenEnergy, ma ci consente di ampliare la rete e coinvolgere sempre più persone e aziende nella rivoluzione dell’energia pulita”.

Clerici rafforza così il proprio impegno verso la sostenibilità, proseguendo un percorso iniziato nel 2021 e consolidato nei mesi scorsi dalla pubblicazione del secondo Report di Sostenibilità.