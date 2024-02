MyGreenEnergy e Beghelli Servizi, insieme per promuovere CER per imprese, condomini e Comuni

Aiutare imprese, condomini e Comuni a comprendere le opportunità legate al nuovo Decreto con gli incentivi per le Comunità Energetiche, supportandoli nella scelta, nel dimensionamento e nell’installazione di soluzioni tecnologiche per la produzione di energia rinnovabile, in particolare da fotovoltaico, e alla gestione intelligente dei consumi elettrici.

Sono i principali obiettivi della collaborazione nata tra la piattaforma online “MyGreenEnergy”, che offre consulenza e progettazione gestita dalla startup WeProject (vedi QualEnergia.it) e di Beghelli Servizi, che propone impianti FV integrati con batterie di accumulo e sistemi domotici intelligenti per la gestione dei carichi energetici.

Con questa collaborazione, imprese, condomini ed enti pubblici possono accedere al servizio di consulenza e progettazione proposto da MyGreenEnergy e, al contempo, ai servizi che Beghelli propone, in qualità di ESCo (Energy Service Company) certificata.

Inoltre, nel suo ruolo di General Contractor, Beghelli Servizi collabora con una rete di installatori partner e propone un servizio di monitoraggio e manutenzione continuativo.

Nel dettaglio, i servizi offerti da Beghelli Servizi:

Sopralluogo e analisi energetica : valutazione delle esigenze energetiche attraverso un sopralluogo dettagliato e un’analisi approfondita dei consumi.

: valutazione delle esigenze energetiche attraverso un sopralluogo dettagliato e un’analisi approfondita dei consumi. Progettazione dell’impianto : elaborazione di progetti su misura, strutturati per massimizzare l’efficienza energetica e per adattarsi alle specifiche esigenze di ciascun cliente.

: elaborazione di progetti su misura, strutturati per massimizzare l’efficienza energetica e per adattarsi alle specifiche esigenze di ciascun cliente. Assistenza sulle pratiche fiscali : gestione delle pratiche amministrative necessarie, semplificando il processo per il cliente.

: gestione delle pratiche amministrative necessarie, semplificando il processo per il cliente. Installazione “chiavi in mano” : realizzazione degli impianti energetici rinnovabili in modo professionale.

: realizzazione degli impianti energetici rinnovabili in modo professionale. Assistenza tecnica post-vendita : supporto continuativo dopo l’installazione per garantire il corretto funzionamento dell’impianto nel tempo.

: supporto continuativo dopo l’installazione per garantire il corretto funzionamento dell’impianto nel tempo. 10 Anni di Garanzia: garanzia di 10 anni per assicurare la durata e l’affidabilità delle soluzioni commercializzate.

“L’idea alla base di MyGreenEnergy – spiega Ilaria Bresciani, Ceo We2green – è quella di semplificare il percorso verso l’efficienza energetica fornendo un set completo di servizi e soluzioni. Grazie all’intelligenza artificiale, ad alcuni simulatori e alla mappa interattiva delle cabine primarie, MyGreenEnergy guiderà cittadini, comuni e imprese ad aumentare la loro consapevolezza, a localizzare le Comunità Energetiche, oltre ad ingaggiare i fornitori di tecnologia e impianti nel settore”.

“Con una serie di automatismi in fase di sviluppo, la piattaforma non solo genererà report dettagliati circa i risparmi e i benefici che si possono ottenere, ma comunicherà automaticamente con l’ecosistema dei nostri partner quando è il momento di attivare un contatto con chi è interessato ad intraprendere un percorso per avviare una Comunità Energetica, ottimizzando i tempi e l’organizzazione dei sopraluoghi necessari per generare un’offerta”, chiarisce Bresciani.

Andrea Pini, Direttore Commerciale di Beghelli Servizi, ha dichiarato che: “l’azienda è riconosciuta per la proposta di prodotti e servizi innovativi, socialmente utili e tecnologicamente avanzati nel settore dell’efficientamento energetico e delle rinnovabili. La nostra recente collaborazione con MGE mira a promuovere le nostre soluzioni personalizzate nelle Comunità Energetiche Rinnovabili e nei progetti di autoconsumo, rivolgendosi al settore pubblico, privato e industriale”.