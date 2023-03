La Regione Calabria assegna contributi ai Comuni per l’efficienza energetica e le infrastrutture di supporto alla mobilità elettrica nei parcheggi turistici pubblici.

La scheda pre-informativa (allegata in basso) del bando “Parking hub”, anticipa che saranno sostenuti gli investimenti dei Comuni volti a:

realizzare nuovi parcheggi turistici su aree di proprietà comunale, con almeno 20 posti auto, 5 posti per ciclomotori e 1 posto per autobus

su aree di proprietà comunale, con almeno 20 posti auto, 5 posti per ciclomotori e 1 posto per autobus riqualificare aree libere, o già adibite in maniera occasionale, a parcheggi turistici.

Sono beneficiari di questa linea d’intervento i Comuni e le Unioni di Comuni, inclusi nell’elenco dei comuni strategici (allegato in basso) per il settore turistico.

Le risorse inizialmente messe a disposizione ammontano a 2,6 milioni di euro.

Più in dettaglio, gli interventi ammissibili riguardano la realizzazione di “parking hub”, utilizzando quanto più possibile, le modalità costruttive tipiche dell’ingegneria naturalistica, dell’ecosostenibilità e del risparmio energetico.

Saranno preferiti i progetti che prevedono di realizzare un numero maggiore di parcheggi – per motocicli, autoveicoli e autobus turistici – oltre che:

associare l’infrastruttura a sistemi di mobilità condivisa : car sharing, bike sharing, scooter sharing

: car sharing, bike sharing, scooter sharing associare l’infrastruttura a sistemi di interscambio: navette, o altri sistemi di mobilità e micro-mobilità

soluzioni che favoriscano il risparmio energetico

realizzare punti di informazione turistica, anche utilizzando tecnologie digitali

installare sistemi integrati di smart parking e tecnologie ICT

localizzazione del parcheggio in prossimità dei centri storici

“stalli rosa” (per la sosta dei veicoli delle donne in gravidanza o di genitori con figli fino a due anni) e parcheggi riservati ai mezzi utilizzati dalle persone con disabilità motoria

realizzare servizi igienici e distributori pubblici di acqua potabile all’interno dei parcheggi

realizzare opere di arredo urbano di supporto (panchine, sedute e accessori) e di protezione (pensiline, tettoie) a servizio degli utenti.

Le proposte saranno valutate anche sulla base di criteri premiali. Tra questi c’è la previsione di spazi dedicati allo sharing elettrico all’interno del territorio comunale (fino a 8 punti).

Invece, se si prevede la presenza di un’illuminazione a lampioni fotovoltaici, di punti di ricarica per veicoli elettrici e di altre soluzioni per la riduzione dell’impatto ambientale, si può ricevere fino a 10 punti premiali (valore più alto).

Il contributo della Regione è pari al 100% delle spese ammissibili, in accordo con la percentuale di contributo richiesta dal soggetto proponente. Il contributo non potrà superare la somma di 400mila euro per ciascun soggetto beneficiario, che potrà comunque cofinanziare con risorse proprie l’intervento.

I contributi concessi non sono cumulabili con qualsiasi altra forma di incentivazione o agevolazione comunitaria richiesta per lo stesso intervento, e che abbia avuto esito favorevole o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del destinatario.

Si tratta di una misura sperimentale, pertanto, sulla base dei risultati e di ulteriori risorse finanziarie, potrà essere estesa per finanziare altre iniziative.

Per informazioni è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo avvisipromozione@regione.calabria.it.

Pubblicheremo il bando operativo non appena disponibile.

Per informazioni: Regione Calabria

