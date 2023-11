Dopo l’apertura dello sportello per gli interventi 2022, da dopodomani via alle domande per il Bonus Colonnine domestiche anche per le installazioni effettuate dal 1 gennaio al 23 novembre 2023.

Le richieste possono essere presentate dalle 12.00 del 9 novembre 2023 (giovedì di questa settimana) e fino alle12.00 del 23 novembre 2023, utilizzando la piattaforma informatica disponibile online: saranno ammesse secondo l’ordine cronologico di presentazione.

L’incentivo, ricordiamo, prevede un rimborso dell’80% delle spese per acquistare e installare un punto di ricarica per veicoli elettrici (colonnine oppure wall box) e ne possono beneficiare le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni.

Non si tratta di una detrazione fiscale: la somma viene erogata direttamente sul conto corrente. Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

La misura è finanziata con 80 milioni: 40 milioni per il 2022 e 40 milioni per il 2023 ed è prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022 (“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 – Riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti”).

L’accesso alla piattaforma per le richieste si può effettuare tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta entrati nel portale si compila il modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare Invitalia, che gestisce la misura per conto del Ministero, tramite il modulo online oppure telefonando al numero verde gratuito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

