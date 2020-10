A valle del recepimento anticipato degli schemi di Autoconsumo Collettivo e delle Comunità di Energia Rinnovabile in Italia, (quasi) completato con il decreto ministeriale che attua le disposizioni del Milleproroghe, Rse (la controllata pubblica, tramite il Gse, per la ricerca sul sistema energetico) ha pubblicato un dossier sul tema.

Partendo dal quadro normativo europeo che istituisce queste configurazioni, il Clean Energy for All Europeans Package e in particolare la direttiva Rinnovabili (RED II) e la direttiva Mercato Elettrico (IEM), l’approfondimento illustra la normativa nazionale e la regolazione Arera, mostrando anche degli esempi di come possono funzionare, anche economicamente, casi di Autoconsumo Collettivo o Comunità di Energia Rinnovabile.

Il dossier (qui il pdf):

