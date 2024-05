Auto elettrica, raddoppiano le ricariche veloci in autostrada

La ricarica “ultrafast” per la mobilità elettrica si sta diffondendo sempre di più lungo le autostrade italiane.

Gruppo Autostrade (Aspi), infatti, ha annunciato che entro la fine del 2024 saranno bandite le gare per installare le colonnine veloci in cento aree di servizio, da sommare alle cento dove sono già presenti punti di ricarica rapida. In questo modo, tutte le aree di servizio nazionali sulla rete autostradale avranno sistemi fast charge per i veicoli.

L’ultimo tassello in ordine di tempo in questo mosaico è stato posato ieri, con l’aggiudicazione alla società Atlante (Gruppo NHOA) di otto procedure competitive per altrettante nuove stazioni di ricarica ultrafast da collocare tra Centro-Sud (6) e nord Italia (2).

Ogni area di servizio avrà tra le 10 e le 14 postazioni di ricarica con potenza fino a 400 kW, dotate di impianti fotovoltaici, storage, pensiline a copertura delle colonnine, sistemi di video sorveglianza, prese di ricarica “Type2” o “ChaDeMo” e interoperabilità con tutti i “mobility service provider” che ne faranno richiesta.

“Il nostro Gruppo segna un primato a livello nazionale in tema di infrastrutturazione per i veicoli elettrici”, commenta l’amministratore delegato Roberto Tomasi. “Crediamo che il ruolo delle aziende per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità sia fondamentale: per questo ci adoperiamo giorno dopo giorno per creare le condizioni affinché i nostri utenti possano scegliere soluzioni più sostenibili. Portiamo avanti con determinazione il nostro impegno per la ricerca e la messa a terra di soluzioni verso una mobilità sempre più green”.

A inizio maggio, si ricorda, Aspi ha annunciato anche la sua prima installazione di fotovoltaico sulle barriere fonoassorbenti.