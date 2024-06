Le anteprime mondiali di Kostal a Intersolar 2024

Kostal sarà a Intersolar Europe presso lo stand B3.130 della fiera dal 19 al 21 giugno 2024.

Si può richiedere un ingresso omaggio iscrivendosi alla newsletter Kostal KONNEX. Vediamo ora i prodotti presenti alla fiera di Monaco.

Il lancio sul mercato di Plenticore G3

Kostal Plenticore G3 è il primo e unico inverter che offre la possibilità di aumentare la potenza e ampliare le funzioni. Un’innovazione Kostal “made in Germany” che sarà presentata in anteprima mondiale Intersolar Europa 2024 di Monaco di Baviera.

Con soli 3 dispositivi, ciascuno con 3 possibili modalità operative e 3 classi di potenza espandibili, Kostal Plenticore G3 copre 27 soluzioni applicative. Un vantaggio imbattibile per tutti gli installatori, i clienti e i rivenditori Kostal .

Un altro aspetto da non sottovalutare è che in combinazione con il nuovo Kostal Backup switch, Plenticore G3 è in grado di funzionare anche come alimentazione di emergenza. Kostal Backup switch inoltre è conveniente, semplice da installare e facile da usare.

Kostal presenta un’ulteriore novità con protezione da sovratensioni DC integrabile (tipo 2) che può essere utilizzata semplicemente come modulo a innesto nel Plenticore G3.

In occasione di Intersolar, Kostal presenta anche per la prima volta il Plenticore MP, l’inverter per applicazioni monofase basato sul medesimo concetto di classi di potenza e funzioni espandibili (alimentazione di backup opzionale).

Plenticoin, per l’espansione flessibile dei prodotti

Inverter e wallbox Kostal possono essere ampliati in termini di funzionalità e prestazioni in qualsiasi momento e ovunque utilizzando il Plenticoin.

Una volta registrato, Plenticoin può essere riscattato con la Kostal Solar App in modalità PRO per tutte le espansioni dei prodotti Kostal, tra cui la funzione batteria, l’espansione di potenza e le funzioni comfort.

Kostal Plenticoin è disponibile sotto forma di carta coupon sigillata oppure può essere accreditato in formato digitale direttamente sul proprio account aziendale. Il Plenticoin digitale e la carta Plenticoin sono disponibili solo presso i distributori.

La Kostal Solar App con modalità PRO

La Kostal Solar App con funzione PRO semplifica agli installatori la prima configurazione e messa in servizio degli impianti fotovoltaici con i prodotti Kostal.

In modalità PRO, creare un nuovo impianto fotovoltaico e aggiungere i prodotti Kostal tramite smartphone e tablet è semplicissimo.

Tutti gli impianti fotovoltaici registrati vengono riportati chiaramente grazie alla funzione di filtro e ordinamento, mentre le informazioni sull’impianto e sugli utenti possono essere gestite e modificate facilmente. Tutti i messaggi possono essere filtrati e visualizzati in modo semplice e veloce.

Dalla App in modalità PRO, gli installatori possono anche accedere rapidamente al Kostal Solar Webshop, all’attivazione della Smart Warranty o all’assistenza Kostal.

Piko CI 100, l’inverter per i progetti fotovoltaici C&I

Con il Piko CI 100 (nella foto) l’azienda presenterà a Monaco il suo inverter commerciale più potente, con un grado di efficienza superiore al 98% e perdite di conversione minime.

La tensione di sistema di 1.100 V garantisce riserve sufficienti e la massima flessibilità nella configurazione delle stringhe. Inoltre, l’inverter commerciale è trasponibile al 50% da DC a AC ed è predisposto per moduli con intensità di corrente fino a 20 A.

Una peculiarità è il rilevamento integrato di archi elettrici che protegge piko CI 100 con messaggi evento automatici da errori e danni causati da connessioni difettose nella stringa DC.

In abbinamento con Plenticore BI e Kostal Smart Energy Meter, consente di accumulare l’energia in eccesso.

La wallbox Enector

La pluripremiata wallbox Enector è l’integrazione perfetta in un impianto per utilizzare l’energia fotovoltaica e ricaricare la propria auto elettrica.

In combinazione con Kostal Smart Energy Meter, Enector offre diverse opzioni di ricarica. Si controlla con la Kostal Solar App.

Da non perdere è la nuovissima Time Mode, che consente di programmare tutte le funzioni comfort 24 ore su 24. La wallbox offre anche un’opzione per la commutazione di fase manuale.

Kostal Solar Terminal

Il Kostal Solar Terminal è la piattaforma di ingresso centrale per tutti i processi aziendali digitali. Da qui, con un solo clic, si può accedere facilmente a tutte le altre applicazioni centrali di Kostal, come il Kostal Solar Portal, il Kostal Solar Webshop e il Kostal Solar Plan.

Il Kostal Solar Terminal può essere utilizzato sia dai gestori di impianti (privati e commerciali) sia dai clienti commerciali (installatori o rivenditori specializzati).

Kostal Solar Portal

Il Kostal Solar Portal consente ai proprietari di impianti fotovoltaici di monitorare i propri impianti in modo completo e gratuito.

È possibile visualizzare tutti i valori di produzione di energia FV e la potenza dell’impianto stesso. Anche il consumo domestico viene riportato in modo chiaro e completo.

Il portale offre inoltre funzioni per ottimizzare l’uso dell’energia solare; è gratuito, anche per smartphone e tablet.