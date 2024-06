Sistemi di accumulo, TrinaStorage presenta a Monaco il nuovo sistema residenziale “Nexeos”

Da luglio 2024 sarà disponibile nel mercato italiano del fotovoltaico “Nexeos”, il nuovo sistema di accumulo di TrinaStorage, la divisione dedicata all’energy storage del noto produttore cinese TrinaSolar.

Il prodotto verrà presentato in occasione all’evento “The Smarter E Europe 2024”, in programma a Monaco Fiera dal 19 al 21 giugno.

Il sistema di accumulo modulare è dotato di batterie con capacità di accumulo da 5,3 a 21,5 kWh in combinazione con un inverter ibrido per sistemi monofase.

La soluzione compatta di accumulo per edifici residenziali ha un design modular, che permette un’installazione facile e veloce, e copre quindi una capacità nominale di 5,3 kWh (con un modulo) e fino a 21,5 kWh (con 4 moduli e box HV).

Inoltre, Nexeos è dotato di un sistema intelligente di gestione dell’energia (EMS) e di una funzione di backup integrata. L’inverter ibrido ha due MPPT indipendenti di serie per una progettazione flessibile dell’impianto fotovoltaico e una gestione intelligente dell’ombreggiatura. La corrente di ingresso è ideale per la combinazione con i moduli Vertex S+ di TrinaSolar.

Il sistema di gestione batteria (BMS) fornisce un elevato livello di protezione, poiché è in grado di monitorare singolarmente ogni cella di ciascuna batteria e controllare lo spegnimento del sistema da remoto.

Nexeos è dotato anche di un Sistema di Gestione dell’Energia (EMS – Energy Management System) integrato, oltre ad un’uscita di alimentazione di emergenza di riserva con un tempo di commutazione di 10 ms. È possibile collegare impianti fotovoltaici fino a 11,5 kWp in modo da ottimizzarne il rendimento energetico.

La configurazione, la messa in servizio e il monitoraggio di Nexeos sono possibili tramite l’applicazione MyNex.

Il sistema di accumulo comprende interfacce WiFi ed Ethernet integrate. Inoltre, è possibile sfruttare modalità operative intelligenti, come l’autoconsumo e peak-shaving (riduzione dei picchi di consumo energetico).

Il sistema di gestione batteria offre molti parametri personalizzabili; tra cui la possibilità di selezionare la fascia oraria di consumo energetica dal sistema di accumulo. La misurazione della potenza al punto di connessione alla rete viene effettuata tramite uno smart meter, fornito insieme a un set di cablaggio completo per l’installatore.

Nexeos è dotato di funzioni di monitoraggio in tempo reale, che consentono di ottimizzare l’uso dell’energia e di ridurre i costi del consumo elettrico. Il sistema sarà in grado di interfacciarsi con vari sistemi di gestione dell’energia, essendo compatibile con il protocollo Modbus TCP.

I sistemi Nexeos hanno una garanzia di 10 anni e hanno un accesso multicanale all’assistenza (app, hotline, e-mail, internet).

TrinaStorage offre un servizio clienti che fornisce supporto e soluzioni entro 48 ore, e un’assistenza multilivello fornita da parte di personale tecnico formato nella lingua locale.