Corso online “Pompe di Calore Elettriche: guida all’installazione su edifici esistenti”

CATEGORIE:

Il corso online è curato dall’ing. Samuele Trento, in collaborazione con QualEnergia.it. È pensato specificamente per tecnici che desiderano approfondire le loro competenze nell’installazione di pompe di calore in contesti edilizi preesistenti.

ADV

Corso online “Pompe di Calore Elettriche: guida all’installazione su edifici esistenti” Curato dall’ing. Samuele Trento, in collaborazione con QualEnergia.it, questo corso è ideale per i tecnici che vogliono approfondire le loro competenze nell’installazione di pompe di calore su strutture edilizie già esistenti. Obiettivi del corso e argomenti: Il nostro scopo è fornire ai tecnici le competenze per installare autonomamente pompe di calore che non solo funzionano efficacemente, ma ottimizzano anche il comfort abitativo e riducono i consumi energetici. Nel corso imparerai: I principi per valutare la dimensione ottimale delle pompe di calore in base alle specifiche degli edifici e alle condizioni climatiche.

Le tecniche per massimizzare l’efficienza energetica degli impianti, minimizzando i costi operativi e migliorando il comfort dei clienti. Gli argomenti affrontati: Predimensionamento – Significato e importanza del corretto dimensionamento delle pompe di calore e del puffer tecnico, con focus particolare sulla fase di raffrescamento.

– Significato e importanza del corretto dimensionamento delle pompe di calore e del puffer tecnico, con focus particolare sulla fase di raffrescamento. Installazione – Principi fondamentali per un’installazione corretta che garantisca l’efficienza prevista dal produttore.

– Principi fondamentali per un’installazione corretta che garantisca l’efficienza prevista dal produttore. Monitoraggio – Analisi di diversi impianti già monitorati, utilizzando software specializzati per interpretare parametri operativi e ottimizzare il funzionamento. Come si svolgerà il corso: Video Formativi: Due video della durata di un’ora ciascuno che coprono i concetti chiave e le tecniche essenziali. Interazione Diretta: Dopo aver visionato i video, potrai inviare due domande specifiche all’ing. Trento tramite un form, che verranno poi discusse durante il webinar. Webinar Live: Una sessione di due ore in modalità “question time”, durante la quale l’ing. Trento risponderà alle domande inviate in anticipo e a quelle poste in diretta. Costo del corso online:

Video 1: Gratuito per tutti gli iscritti A tutti gli iscritti al Video 1 invieremo le modalità di acquisto della restante parte del corso online: Video 2 + Webinar live: Gratuito per abbonati PRO di QualEnergia.it – Per i non abbonati il costo è di 60 €+Iva (totale: 73,2 €) Il relatore: l’ingegner Samuele Trento Esperto nel settore delle pompe di calore, Samuele Trento porta con sé una formazione in ingegneria meccanica e anni di esperienza su migliaia di cantieri. È autore di pubblicazioni influenti, sviluppatore di software di simulazione specifici per pompe di calore, e ha collaborato in progetti di ricerca significativi. Altre informazioni su Samuele Trento Vuoi diventare un esperto nell’installazione di pompe di calore? Iscriviti ora al corso e accedi immediatamente al primo video gratuito! Compila il form e guarda subito il primo video gratuito del corso. Contatto Webinar video gratis "Pompe di Calore" Nome Cognome Email Città Provincia Professione Azienda Invia

CONDIVIDI

NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER

Potrebbero interessarti