Le prospettive del Green Deal e le priorità per energia e clima al 2030

Kyoto Club organizza a Roma, presso Spazio Europa (via IV Novembre 149), un convegno di approfondimento e riflessione, insieme alle proposte dell’Associazione, sul percorso del Green Deal e sui risultati elettorali dell’8 e 9 giugno.

Con la decarbonizzazione in atto ci sarà una profonda trasformazione di tutta l’economia e della società europea. E verranno dunque considerati gli impatti e le opportunità della transizione energetica per il nostro Paese, con un’attenzione specifica alla revisione in corso del PNIEC, al recepimento della Direttiva EPBD-Case Verdi, agli interventi del Repower EU e Industria 5.0.

Questo approfondimento e confronto tematico è organizzato da Kyoto Club in occasione dell’Assemblea dei Soci 2024, che si svolgerà subito dopo il convegno, sempre presso lo Spazio Europa.

Prima dell’inizio del convegno (ore 12,45) verrà offerto un light lunch.

Programma (pdf)

Iscrizione gratuita