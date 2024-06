Sungrow, un’ampia gamma di prodotti e soluzioni innovative a Intersolar

Sungrow, importante produttore di inverter fotovoltaici e di sistemi di accumulo dell’energia, sarà a Intersolar Europe 2024 (19-21 giugno), presso gli stand B3.310 e B3.4110. Sungrow Charging Europe si troverà invece presso l’area Power 2 Drive, stand B6.109.

L’azienda presenterà una notevole serie di prodotti e soluzioni all’avanguardia per tutti gli scenari che, secondo una nota aziendale, puntano a rivoluzionare il panorama delle energie rinnovabili, stabilendo nuovi standard nel settore.

Sungrow esporrà all’evento circa 50 prodotti e soluzioni per le energie rinnovabili, offrendo una vetrina completa della sua offerta. In particolare, sarà presentata una nuova importante gamma di nuovi prodotti che vuole essere in linea con il suo motto “Clean Power For All”.

Soluzioni di nuova concezione per applicazioni utility-scale e C&I

Concepito specificamente per le centrali elettriche utility-scale, Sungrow presenterà il nuovo SG350HX-20, un’evoluzione dell’apprezzato inverter di stringa, che si presenta con un design più efficiente, capace e affidabile.

Concentrandosi sull’offerta di una gamma di soluzioni ancora più prestanti e flessibili nella gamma C&I, Sungrow presenterà a Intersolar l’innovativa soluzione di accumulo New PowerStack 200CS con raffreddamento a liquido, sviluppata per rivoluzionare il settore.

Inoltre, presso lo stand sarà visionare il nuovo inverter di stringa SG150CX, dotato di una gamma completa di elementi all’avanguardia e caratteristiche avanzate per prestazioni e O&M ottimali.

La gestione domestica eco-friendly a nuovi livelli di semplicità ed efficienza

A Monaco, Sungrow presenterà anche la sua gamma di prodotti con una serie di caratteristiche che ridefiniscono gli standard di efficienza e convenienza nelle soluzioni di energia rinnovabile.

Inoltre, presenterà il suo sistema avanzato per la casa intelligente, iHomeManager, che inaugura una rivoluzione nell’interazione con gli elettrodomestici. Il sistema supporta caricabatterie EV, pompa di calore, batteria e inverter, garantendo un’integrazione perfetta e prestazioni ottimali.

Una gamma completa di soluzioni per un futuro sostenibile

Nell’ambito dei suoi prodotti di punta per il settore utility-scale, figurano l’innovativo inverter modulare 1+X, il sistema di accumulo energetico all’avanguardia PowerTitan2.0 con raffreddamento a liquido, la serie SHT progettata per piccole applicazioni industriali e commerciali, la serie CX-P2 di inverter industriali e commerciali (vedi foto in alto), nonché una gamma completa di inverter e batterie per uso residenziale.

Integrando questi prodotti con la suite di piattaforme digitali sviluppate da Sungrow, come iSolarCloud, EMS3000 e iSolarBPS, l’azienda vuole portare la gestione dell’energia a un nuovo livello di convenienza e sofisticazione.

Sungrow Charging Europe a Power2Drive

Con il costante sviluppo della mobilità EV in Europa, anche Sungrow presenterà le proprie soluzioni nel settore, fornendo una gamma completa di caricabatterie EV AC e DC inseriti in un ecosistema rinnovabile.

Quest’anno, nell’ambito dell’evento Power 2 Drive della fiera di Monaco di Baviera, Sungrow Charging Europe avrà uno stand dedicato per presentare le proprie soluzioni di ricarica EV per uso domestico, semi-pubblico e pubblico.

In occasione della fiera, presenterà anche un nuovo membro della serie IDC, ricco di nuove caratteristiche innovative.

Sungrow a Intersolar Europe 2024: