Tra i tanti emendamenti approvati dalla commissione Bilancio del Senato per la conversione in legge del decreto Agosto (qui il fascicolo e le novità sul Superbonus del 110%), è spuntato anche un testo con nuovi incentivi destinati all’auto elettrica.

Più in dettaglio, si tratta di un incentivo rivolto a chi vuole convertire un vecchio veicolo con motore termico in un modello “alla spina”.

L’emendamento (primo firmatario Daniele Pesco, M5S), prevede un contributo pari al 60% del costo per la riqualificazione da termico a elettrico, fino a un massimo di 3.500 euro. Si può richiedere il contributo per omologare una vettura riqualificata entro il 31 dicembre 2021.

Previsto anche un contributo del 60% sulle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al pubblico registro automobilistico, all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione.

Come si fa a convertire una vecchia auto in un modello elettrico, e quanto può costare?

In sintesi – per approfondire si veda l’articolo Trasformare un’auto in elettrica: kit, regole, costi. Un nuovo mercato? – si tratta di togliere il motore a scoppio e attaccare quello elettrico alla frizione con un giunto.

I motori elettrici potrebbero anche fare a meno di cambio e frizione, ma attaccare il motore elettrico direttamente agli assi comporterebbe l’uso di componenti meccanici progettati appositamente e purtroppo molto costosi, per cui in genere cambio e frizione si mantengono.

Bisogna poi sistemare il pacco batterie nel bagagliaio oppure al posto del serbatoio della benzina. Infine, va creata un’elettronica di controllo, che gestisca le batterie per farle durare il più a lungo possibile.

Nel caso di modelli come la Fiat Panda, si potrebbe anche arrivare a costi inferiori ai 10.000 euro per la conversione termico/elettrico – ma ora i costi sono molto più alti: sui 20.000 euro nell’esempio citato nell’articolo – e molto dipenderà da come si evolverà il mercato e dal taglio della batteria installata sul veicolo convertito.

