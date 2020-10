La commissione Bilancio del Senato ha terminato di esaminare il disegno di legge per la conversione del decreto Agosto: tra i tanti emendamenti approvati, ci sono importanti novità che riguardano il Superbonus del 110% nell’edilizia, cioè l’articolo 119 del Dl Rilancio come convertito in legge. Vediamo meglio di che si tratta, ricordando che il presidente […]

Potrebbe interessarti anche: