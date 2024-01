Aperta la consultazione Ue sulle aree di accelerazione per le rinnovabili

In vista dei nuovi obiettivi Ue sulle rinnovabili al 2030, previsti dalla direttiva Red 3, gli Stati membri hanno un compito di fondamentale importanza: designare le “aree di accelerazione” per i progetti eolici e fotovoltaici entro il 21 febbraio 2026.

Per favorire l’attuazione di tale obbligo previsto dalla direttiva, la Commissione Ue ha aperto giovedì scorso, 26 gennaio, fino al 23 febbraio, una consultazione pubblica per raccogliere orientamenti pratici su come designare correttamente queste aree. La stessa Commissione dovrebbe pubblicare i risultati finali della consultazione entro aprile 2024.

Nelle aree di accelerazione, in particolare, le autorizzazioni per gli impianti a fonti rinnovabili saranno più veloci, con tempi massimi di 12 mesi. In tali zone, infatti, come siti industriali, parcheggi, terreni degradati non utilizzabili per l’agricoltura, gli impianti non dovrebbero avere impatti ambientali significativi e quindi le procedure di permitting saranno più snelle.

Ricordiamo che la direttiva Red 3 è stata pubblicata a fine ottobre nella Gazzetta Ufficiale Ue; comprende un obiettivo vincolante di arrivare al 42,5% di rinnovabili sul consumo finale lordo di energia al 2030 (dieci punti percentuali in più rispetto alla Red 2), con un impegno collettivo ma non vincolante di raggiungere il 45%.

Come osserva Bruxelles, gli orientamenti dovrebbero aiutare gli Stati membri con minore esperienza nella diffusione delle energie rinnovabili, nella valutazione dei possibili impatti ambientali correlati ai progetti e nell’utilizzo di strumenti digitali e di mappatura.

Si prevede che gli orientamenti si concentreranno su temi quali:

impatti ambientali dei progetti eolici e solari a terra e offshore e panoramica delle aree in cui tali impatti sono più significativi, tenendo conto anche degli effetti cumulativi ;

; strumenti disponibili per individuare i siti in cui gli impatti ambientali dei progetti eolici e solari sarebbero minori e buone pratiche d’uso di tali strumenti;

d’uso di tali strumenti; aspetti non ambientali pertinenti per la designazione, quali considerazioni più ampie di pianificazione territoriale , norme sull’uso del suolo, coinvolgimento dei portatori di interessi e partecipazione pubblica ;

, norme sull’uso del suolo, coinvolgimento dei portatori di interessi e ; altri possibili strumenti e buone pratiche che potrebbero facilitare una designazione efficace, rapida e coerente delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili in tutta l’Ue.

Documento allegato: