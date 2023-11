Per consentire agli Stati membri “di estendere i propri regimi di sostegno” e di “garantire che le aziende ancora colpite dalla crisi non siano escluse dagli aiuti nel prossimo periodo di riscaldamento invernale”, la Commissione europea vorrebbe prolungare fino a marzo 2023 le regole sugli aiuti di Stato contro il caro-energia.

Ieri la vice-presidente dell’esecutivo Ue e responsabile della Concorrenza, Margrethe Vestager, ha inviato una bozza di proposta ai 27 Paesi osservando come “la guerra in corso della Russia contro l’Ucraina e le più generali tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente” continuino a “comportare rischi” e rimangano “una fonte di incertezza“.

I provvedimenti contro l’aumento del prezzo dell’energia erano contenuti nella comunicazione del marzo 2022 sul quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato. La proroga interesserà soltanto le parti che consentono gli aiuti di importo limitato (fino a 400mila euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili, prestiti e partecipazioni) e quelli che compensano gli elevati prezzi di elettricità e gas, fino a un massimo del 30% dei costi ammissibili e comunque con un importo non superiore a 2 milioni di euro.

Le sezioni volte ad accelerare la transizione green e a ridurre le dipendenze da combustibili fossili non sono interessate dalla bozza: sulla base dell’attuale quadro resteranno quindi in vigore fino al 31 dicembre 2025.

Alla fine di quest’anno scadranno invece le disposizioni sui sostegni alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati. La proposta – precisa la Commissione Ue – verrà adottata “nelle prossime settimane, tenendo conto del feedback ricevuto dagli Stati membri”.

L’esecutivo di Bruxelles sta anche valutando di estendere altri provvedimenti adottati durante la fase di emergenza, come il price cap sul gas e il regolamento per la solidarietà con il quale è stato istituito il meccanismo di acquisti congiunti delle risorse oggetto dei rincari.