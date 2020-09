Venerdì 4 settembre GoodWe ha annunciato la sua prima offerta pubblica di azioni ordinarie ed è ora ufficialmente quotata in borsa come società per azioni.

Le azioni hanno iniziato a essere quotate sul mercato azionario di Shanghai con il codice azionario 688390.

Alle 8 di venerdì mattina, il famoso gong nella Grand Hall della Borsa di Shanghai ha suonato in onore dell’Offerta Pubblica Iniziale di GoodWe. La cerimonia ha visto la partecipazione di personalità di spicco dell’industria solare e ha coinciso con il decimo anniversario di GoodWe.

“GoodWe ha raggiunto una crescita costante, continua e sostenibile nel corso di questi anni e ha dimostrato, anno dopo anno, che il suo successo finanziario è il risultato di un approccio graduale alla crescita strategica e al consolidamento. Abbiamo lavorato senza sosta per oltre dieci anni e abbiamo raggiunto nuove frontiere. L’IPO segna l’inizio di un nuovo capitolo”, ha dichiarato il CEO Daniel Huang.

“GoodWe è un’azienda stabile, bancabile e sostenibile con una solida strategia di gestione finanziaria. Abbiamo ottenuto buoni risultati in un tempo relativamente breve e siamo fiduciosi sul futuro percorso di crescita dell’azienda“, ha aggiunto Rong Shen, VP International Sales.

Risultati e crescita nel 2019/2020

2020

Quotazione azionaria – Borsa valori di Shanghai (“SHA688390”)

Classificato Nr.1 come fornitore di inverter ibridi a livello mondiale da Wood Mackenzie

Premiata per 5 anni consecutivi da TÜV Rheinland per l’All Quality Matters Award

Primo produttore di inverter non europeo ad ottenere il certificato VDE-AR-N 4110-2018 dal TÜV Rheinland

Premiato “Top Brand PV Netherlands & Australia 2020” da EuPD Research

2019

Inaugurata la sede del nuovo quartier generale nel nuovo distretto tecnologico di Suzhou

Classificata da Wood Mackenzie e BloombergNEF tra le 7 migliori marche di inverter fotovoltaici al mondo, e tra i 4 top brand al mondo di inverter di stringa da IHS Markit.

Premiato come “Miglior marchio FV Australia 2019” da EuPD Research

Strategia aziendale futura

Dopo l’IPO, il Consiglio di Amministrazione di GoodWe ha delineato i pilastri della sua strategia di crescita aziendale.

Leader nell’accumulo di energia

GoodWe è già un leader indiscusso nel segmento dell’accumulo di energia con una quota di mercato globale del 15% ed è attualmente classificata da Wood Mackenzie come il fornitore di inverter ibridi residenziali n.1 al mondo.

Continuerà ad ampliare il suo portafoglio di prodotti storage includendo le ultime innovazioni e continuando a guidare la rivoluzione dell’accumulo.

Nel 2020 ha lanciato la sua soluzione SMART HOME, progettata per offrire agli utenti la massima scelta e flessibilità.

Ulteriori miglioramenti nella tecnologia degli inverter e nella compatibilità con le batterie sono previsti per il 2021 e il 2022.

GoodWe continuerà a guidare gli sforzi di ricerca nelle applicazioni energetiche SEMS per consentire ai proprietari di beneficiare di scelte energetiche automatizzate e tempestive basate su condizioni operative in tempo reale e massimizzare l’uso di energia pulita. La ricerca verterà anche ad implementare tecnologie di scambio di energia che consentano comunità energetiche condivise e un futuro a zero emissioni di carbonio.

Pioniera delle strategie globali e locali

GoodWe ha operato ininterrottamente in oltre 80 paesi e attualmente ha uffici e filiali in 16 paesi e gestisce anche filiali registrate nei più grandi mercati dell’industria solare fotovoltaica, tra cui Germania, Australia, Corea e Regno Unito, con l’intenzione di ampliare questo elenco includendo Stati Uniti e Giappone, tra molti altri paesi.

Mantiene una forte presenza locale in ogni mercato con una solida rete di vendita, post-vendita, personale tecnico e manageriale impiegato localmente. Ciò consente all’azienda di prestare grande attenzione ai dettagli, non solo alle tendenze del mercato globale, ma anche agli sviluppi, alle politiche e alle esigenze locali.

A seguito della quotazione in borsa, GoodWe ha già attuato piani per espandere la sua presenza globale con uffici in tutti i principali mercati, aumentando al contempo la sua presenza localizzata per garantire efficienza e qualità di servizio in tutto il mondo.

Ha investito 160 milioni di RMB in una nuova linea di produzione nel suo stabilimento di Guangde per soddisfare la crescente domanda dei mercati internazionali e le esigenze di ogni singolo mercato.

Forza nell’innovazione e nello sviluppo

Il team di ricerca e sviluppo è costituito da oltre 200 persone. Nel corso dei prossimi anni GoodWe aumenterà i fondi destinati alle operazioni di R&D ed espanderà il team continuando a fornire al mercato tecnologie all’avanguardia volte a migliorare l’efficienza energetica e l’affidabilità dei componenti, oltre a contribuire alla ricerca nel campo dell’automazione industriale e dell’intelligenza artificiale.

Oltre 200 milioni di RMB saranno investiti in un nuovissimo edificio di ricerca e sviluppo di Smart Energy che si concentrerà sullo sviluppo di tecnologie all’avanguardia.

Forza nell’Utility

L’IPO segna il passaggio di GoodWe da azienda stabile e bancabile a multinazionale globale sostenuta da investitori internazionali e annuncia una nuova era di opportunità per l’azienda e per gli stakeholder.

La nuova Serie HT, con una capacità attuale di 100-136 kW, vedrà il lancio di nuove versioni fino a 250 kW a partire dal 2021. L’inverter Serie HT incorpora diversi punti di forza tecnici volti a ottenere maggiori risparmi nell’installazione, ad aumentare la produttività e a diversificare le opzioni di monitoraggio, portando la sicurezza al massimo livello possibile in conformità con gli standard nazionali più esigenti.

