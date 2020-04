6 Aprile 2020

Via Cesare Braico 61- 72100 Brindisi

GoodWe è una società leader nel settore, orientata al futuro, specializzata nella ricerca e nella produzione di inverter fotovoltaici e soluzioni di accumulo di energia. Con un volume medio mensile di circa 20.000 pezzi venduti nel 2019 e impianti con una potenza complessiva di 12 GW installati in 80 Paesi, gli inverter solari GoodWe sono ampiamente utilizzati sui tetti di abitazioni residenziali, strutture commerciali e sistemi di accumulo di energia. GoodWe basa il suo successo sui risultati ottenuti dai suoi clienti individuando e integrando componenti all’avanguardia e tecniche avanzate, oltre a offrire un servizio di assistenza clienti senza paragoni.

La società include un servizio integrato di prevendita, vendita e di postvendita e centri di assistenza in tutto il mondo. Ha sviluppato un concetto di workshop volto a offrire assistenza globale a tutti i clienti, che include consulenza sui progetti, formazione tecnica, supporto in situ e servizio di postvendita.

Come società stabile e bancabile, GoodWe ha costruito la sua immagine aziendale sviluppando una crescita sostenibile in tutti i mercati in cui opera.

Il suo approccio prudente in materia di crescita e consolidamento, adottato anche da alcune delle società leader nel settore delle energie rinnovabili, offre una maggiore longevità, un aumento dei profitti e una quota di mercato maggiore.