18 Gennaio 2021

Bando di gara per riqualificazione urbana e recupero di edifici pubblici in località Pattano di Vallo della Lucania (SA) per funzioni sociali. Importo: 1.431.613 € Scadenza: 16/2/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: