Affidamento dei lavori di rifacimento dell’illuminazione delle aree di servizio e dello svincolo Val di Sangro. Il bando è suddiviso in tre lotti. Ente appaltante: Autostrade per l’Italia SpA Importo: 1.966.231 € Scadenza: 15/4/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus