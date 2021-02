16 Febbraio 2021

Lettera di invito, lavori di modifica dell’esistente impianto elettrico della stazione di rilancio idropotabile gestita dalla società Acea Pinerolese Industriale S.P.A., nel Comune di Oulx (TO) località Sinsar. Ente appaltante: Acea Pinerolese Industriale S.P.A. Importo: 51.739 € Scadenza: 23/2/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

