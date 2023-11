Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per un partenariato pubblico privato per la gestione unificata dei servizi di manutenzione del patrimonio edilizio ed impiantistico comunale. Comune di Bologna. Importo: 25.912.602 € Scadenza: 4/3/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus