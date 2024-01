Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di Maas operator nell’ambito del progetto “Mobility as a service for Italy” del comune di Bari. Importo: 3.300.000 € Scadenza: 12/2/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus