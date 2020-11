17 Novembre 2020

Fornitura di energia elettrica per alimentare n.100 punti di prelievo in AT e MT dell'Acquedotto Pugliese spa, per gli anni 2022 e 2023. Importo: 112.286.411 € Scadenza: 10/12/2020