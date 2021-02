25 Febbraio 2021

Gara per l’affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchi a led in sostituzione dell’impianto di illuminazione esistente all’interno e all’esterno di tutti gli ambienti del depuratore di Milano Nosedo, sito in via S. Dionigi 90. Durata in giorni: 150. Ente appaltante: Metropolitana Milanese S.p.A. Importo: 985.285 € Scadenza: 8/3/2021 Bando (zip) Bandi del […]

