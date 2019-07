31 Luglio 2019

Il Comune di Cropalati (CS) apre una procedura per la selezione di un operatore qualificato, ivi incluso le energia service companies (ESCo), per l’affidamento in concessione di servizi di prestazione energetica, riqualificazione, gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, con la predisposizione dello stesso ai servizi Smart city da realizzarsi con finanziamento tramite terzi. Importo: […]