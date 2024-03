Procedura di gara aperta per l’affidamento della fornitura e posa in opera di corpi illuminanti per l’intervento di efficientamento energetico e smart light nel museo archeologico nazionale di Reggio Calabria. Ente appaltante: Invitalia. Importo: 594.482 € Scadenza: 22/4/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus