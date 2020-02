12 Febbraio 2020

Il Comune di Montesarchio (BN) apre un bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione dei servizi cimiteriali e per la concessione del servizio di illuminazione votiva, per un periodo di 5 anni. Importo: 357.305 euro Scadenza: 11 marzo 2020 Bando