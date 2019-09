La presentazione dello studio preliminare per la realizzazione di una rete intelligente a Benetutti (SS), uno dei pochi Comuni in Italia ad avere la titolarità della rete locale di distribuzione elettrica. FV, biogas e storage al centro del progetto.

Giunto ormai al terzo stadio, il Progetto Complesso Reti Intelligenti per la Gestione dell’Energia a cura della Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche e dell’Università di Cagliari ha come suo obiettivo finale la trasformazione della Municipalità di Benetutti in provincia di Sassari da acquirente a erogatore di servizi energetici. Con una gestione intelligente di produzione […]

