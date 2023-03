La Regione Toscana assegna contributi ai Comuni fino a 20mila abitanti anche per interventi di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione e per percorsi di mobilità sostenibile. Per l’attuazione degli interventi, l’avviso (allegato in basso) rende disponibili 2,9 milioni di euro, fermo restando la possibilità di incrementi successivi della dotazione finanziaria. I contributi sono concessi per […]

