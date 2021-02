Sul sito web dell’Enea, segnala una nota della stessa agenzia, è disponibile una nuova sezione di approfondimenti che riguardano il Superbonus. Si possono trovare online diversi documenti utili per facilitare i tecnici alla corretta preparazione delle pratiche per accedere al Superbonus. In particolare sono disponibili nuove note di chiarimento, aggiornate al 18 febbraio 2021, su […]

