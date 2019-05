30 Maggio 2019

Avviate le procedure per l'apertura della prima finestra di invio delle domande.

È in Gazzetta ufficiale da ieri, 29 maggio, il decreto contenente le regole attuative del tax credit per le “erogazioni liberali effettuate nel 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (sport bonus) è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 124 del 29 […]