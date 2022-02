La Regione Piemonte ha pubblicato un censimento regionale per l’individuazione di siti dismessi anche al fine della candidatura di progetti per la realizzazione di Hydrogen Valleys, nell’ambito del PNRR. L’invito a partecipare al censimento dei siti dismessi sul territorio regionale è finalizzato alla realizzazione della mappatura di aree e immobili non più utilizzati (banca dati del riuso) […]

