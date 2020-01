Nel nuovo Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) appena pubblicato, il peso stimato al 2030 delle fonti di energia rinnovabile (FER) nella copertura della domanda elettrica italiana non solo non è aumentato rispetto alla bozza di un anno fa, ma è addirittura diminuito. Sembra proprio un controsenso rispetto alle necessità della decarbonizzazione […]

Potrebbe interessarti anche: