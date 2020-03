Biogas e biometano possono contribuire a una buona fetta della transizione energetica verso le fonti pulite, sostiene il nuovo rapporto della IEA (International Energy Agency) dedicato alle prospettive di questi gas “verdi”, Outlook for biogas and biomethane: Prospects for organic growth (link in basso). Il principale dato che emerge dallo studio è che sfruttando l’intero […]

Potrebbe interessarti anche: