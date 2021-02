Le donne nel governo di Mario Draghi non sono tante, ma per i ruoli di sottosegretario al nuovo ministero della Transizione Ecologica hanno fatto l’en plein. Si tratta della pentastellata Ilaria Fontana, al primo incarico di governo, e della leghista Vannia Gava, già sottosegretario all’Ambiente nel governo Conte I, elette entrambe per la prima volta […]

