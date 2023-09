La Regione Lombardia incentiva interventi di efficienza energetica e la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili delle strutture zootecniche nelle aree montane. Il bando (allegato in fondo) è finanziato dall’ente regionale attraverso risorse autonome del proprio bilancio, per un importo complessivo di 2 milioni di euro (1 milione per l’anno 2023 e un altro milione […]

Potrebbe interessarti anche: