Sardegna: incentivi per riqualificazione tecnologica ed energetica dei frantoi oleari

Dal 15 dicembre 2023, anche in Regione Sardegna è possibile richiedere i contributi per coprire le spese per l’ammodernamento tecnologico ed energetico dei frantoi oleari. Il bando (allegato in basso), finanziato dal Pnrr ha un budget di 2.868.588 euro. I soggetti richiedenti dell’aiuto sono le aziende agricole e le imprese agroindustriali, titolari di frantoi oleari. […]